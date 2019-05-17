مسؤول إيراني يدعو لمفاوضات مع واشنطن... ويحدد دولتين عربيتين لاستضافتها

دعا رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، اليوم الجمعة، لإجراء مفاوضات مع واشنطن في العراق أو قطر لإدارة التوتر الحالي.

طهران- سبوتنيك. وقال حشمت الله فلاحت بيشة، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة: "كبار المسؤولين في إيران وأمريكا نفوا وقوع الحرب، لكن هناك أطراف ثالث في عجلة لتدمير جزء كبير من العالم".

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وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي: "يجب أن يكون هناك طاولة مفاوضات عاجلة في العراق أو قطر يجتمع عليها مسؤولو كلا الطرفين [إيران وأمريكا]، وتكون المهمة الأساسية العاجلة لهذه الطاولة إدارة التوتر الحالي".

وتشهد منطقة الخليج تحركات مثيرة للقلق، إذ أجرت مقاتلات أمريكية، الاثنين الماضي، طلعات ردع فوق الخليج، موجهة ضد إيران.

ويأتي هذا بعد أن أرسلت واشنطن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" ومجموعتها القتالية، وقاذفات قنابل إلى الخليج، كما أرسلت سفينة متخصصة في دعم الهجمات، وصواريخ باتريوت إلى المنطقة ردا على ما وصفته باستعدادات إيرانية للهجوم ضدها.

وأبلغت إيران، في وقت سابق، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا، بقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني "بالتوقف عن تنفيذ التزامات معينة"، ضمن إطار الاتفاق حول البرنامج النووي. ومنح الرئيس الإيراني حسن روحاني الدول الأوروبية 60 يوما لإثبات التزامها بالاتفاق النووي مع بلاده.