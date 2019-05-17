صحيفة عبرية: تدريب عسكري كاد أن يؤدي لكارثة في إسرائيل

قالت صحيفة عبرية، ظهر اليوم الجمعة، إن سلاح الجو أجرى تدريبا كاد أن يؤدي لكارثة محققة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا رفيع المستوى، الأربعاء الماضي، كاد أن يودي بكارثة جوية في إسرائيل، بعد اقتراب طائرتين من بعضهما بعضا بشكل خطير، وكادا أن يصطدما.

وأوردت الصحيفة العبرية أن طائرة من نوع "بوينغ" طراز 707، كادت أن تصطدم بطائرة من نوع "إف 15" طائرة تزود بالوقود، مما حدا بسلاح الجو الإسرائيلي إلى وقف التدريب العسكري.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة المقاتلة "إف 15" تخطت نطاق الأمان المسموح لها، واقتربت من طائرة التزود بالوقود "بوينغ 707"، بشكل كبير، في وقت لم يكن هناك اتصال بين الطائرتين، ليتوقف التدريب العسكري.

وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بالفعل في إجراء تحقيق عاجل في الحادث، الذي كاد أن يودي بكارثة محققة.