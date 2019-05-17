صحيفة عبرية: تدريب عسكري كاد أن يؤدي لكارثة في إسرائيل

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الجمعة، بأن سلاح الجو الإسرائيلي أجرى تدريبا عسكريا رفيع المستوى، الأربعاء الماضي، كاد أن يودي بكارثة جوية في إسرائيل، بعد اقتراب طائرتين من بعضهما بعضا بشكل خطير، وكادا أن يصطدما.
وأوضحت الصحيفة العبرية أن الطائرة المقاتلة "إف 15" تخطت نطاق الأمان المسموح لها، واقتربت من طائرة التزود بالوقود "بوينغ 707"، بشكل كبير، في وقت لم يكن هناك اتصال بين الطائرتين، ليتوقف التدريب العسكري.
وأشارت الصحيفة إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ بالفعل في إجراء تحقيق عاجل في الحادث، الذي كاد أن يودي بكارثة محققة.
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