شاهد لحظة سقوط وتحطم المقاتلة الأمريكية "إف-16" في كاليفورنيا

ووفقا لممثل سلاح الجو الأمريكي أن سبب تحطم الطائرة هو فشل النظام الهيدروليكي.
Video of #F16 moments before it crashed through the roof of a California warehouse. Pilot ejected. pic.twitter.com/cwpY8B0bef— Doug Dunbar (@cbs11doug) May 17, 2019
وأبلغ نائب رئيس إدارة الإطفاء بالقاعدة تيموثي هوليداي صحيفة "لوس أنجليس تايمز" بأن الطيار تمكن من القفز قبل سقوط الطائرة في الساعة 3.45 مساء (بالتوقيت المحلي)، بحسب "رويترز".
US F-16 fighter jet crashes into California warehouse during training mission, pilot escapes injury #USfighterJetCrash pic.twitter.com/tmMR4k6WJT— Carole (@mrscarter22) May 17, 2019
وأضاف للصحيفة أن الحريق "لم يكن كبيرا".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)