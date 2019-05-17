شاهد لحظة سقوط وتحطم المقاتلة الأمريكية "إف-16" في كاليفورنيا

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة سقوط وتحطم المقاتلة الأمريكية "إف-16" فوق مبنى تجاري بقاعدة تابعة لسلاح الجو في جنوب ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما أدى إلى نشوب حريق.