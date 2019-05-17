الكونغرس يرفض طلبا لـ"البنتاغون" بشأن قادة طالبان

ولفتت إلى أن البنتاغون لم يعلق على هذا الأخبار، مشيرة إلى أن إدارة ترامب ممثلة في وزارة الدفاع (البنتاغون) سعت لتمرير مشروع قانون يسمح لها بدفع نفقات قادة "طالبان" أثناء حضورهم محادثات السلام الأخيرة، التي انعقدت في العاصمة القطرية الدوحة.
وعلل (البنتاغون) طلبه بسعيه لتسهيل انعقاد الاجتماعات، وتسريع وتيرة محادثات السلام، في أفغانستان، بحسب صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.
لكن لجنة الاعتمادات الدفاعية في الكونغرس رفضت هذا الطلب، ورفضت تغطية تكاليف من وصفتهم بـ"المتشددين".
Pentagon asked for funds to reimburse Taliban expenses: report https://t.co/GZtdPWkl2A pic.twitter.com/ltdTgBrFFV— The Hill (@thehill) May 15, 2019
وتشمل تلك النفقات تكاليف سفر وإقامة قادة طالبان خلال تلك المباحثات، بحسب كيفن سبايسر، المتحدث باسم عضو مجلس النواب بيتر فيسكلوسكي، رئيس اللجنة.
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