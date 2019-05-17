حزب العمال البريطاني يعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن الـ"بريكست"

توقفت المفاوضات، التي تجري بين الحكومة البريطانية والمعارضة العمالية حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، حسبما ذكر زعيم المعارضة جيريمي كوربن.

ووجه كوربن، اليوم الجمعة 17 مايو / آيار، رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ذكر فيها أن المفاوضات مع الحكومة حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ذهبت إلى أقصى حد ممكن، مشير إلى أن السبب في ذلك هو ضعف الحكومة المحافظة.

© Sputnik . Francois Mori توسك: زعماء الاتحاد الأوروبي يوافقون على تأجيل موعد "بريكست"

وقال زعيم المعارضة العمالية، إنه لم يعد لديه ثقة في الوصول إلى أي اتفاق، مضيفا: "في حال لم يحصل تغيير كبير، سنواصل معارضة الاتفاق الذي أبرمته الحكومة حول بريكسيت"، بحسب صحيفة " فاينانشال تايمز " البريطانية.

ويأتي إعلان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن الـ"بريكسيت" بعد 6 أسابيع على المفاوضات، التي لم تتوصل إلى أي اتفاق.

وبدأت المفاوضات بمبادرة من حكومة تريزا ماي المحافظة، في مطلع أبريل / نيسان الماضي، بعدما رفض مجلس النواب، للمرة الثالثة، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نوفمبر / تشرين الثاني.

ويأتي قف المحادثات قبل 6 أيام من الانتخابات الأوروبية في البلاد، بحسب موقع "فرنسا 24"، الذي أشار إلى أن حزب العمال يؤيد البقاء ضمن اتحاد جمركي أوروبي، يعتمد سياسة جمركية وتجارية مشتركة، فيما تؤكد تيريزا ماي أنها تريد الخروج منه لإفساح المجال أمام بلادها للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول أخرى.

READ IN FULL: Jeremy Corbyn writes to Theresa May to end the cross-party Brexit talkshttps://t.co/lRLPLKYrOV — PoliticsHome (@politicshome) May 17, 2019

وسيحاول الحزبان البارزان (العمال والمحافظين) تحقيق أفضل نتائجها بعدما انتقدهما الناخبون بسبب المماطلة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كان يفترض أن تغادر البلاد في 29 مارس / آذار ثم تم تأجيل هذا الموعد إلى 31 أكتوبر / تشرين الأول.