حزب العمال البريطاني يعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن الـ"بريكست"

ووجه كوربن، اليوم الجمعة 17 مايو / آيار، رسالة إلى رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ذكر فيها أن المفاوضات مع الحكومة حول اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكسيت) ذهبت إلى أقصى حد ممكن، مشير إلى أن السبب في ذلك هو ضعف الحكومة المحافظة.
ويأتي إعلان زعيم حزب العمال البريطاني المعارض وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن الـ"بريكسيت" بعد 6 أسابيع على المفاوضات، التي لم تتوصل إلى أي اتفاق.
وبدأت المفاوضات بمبادرة من حكومة تريزا ماي المحافظة، في مطلع أبريل / نيسان الماضي، بعدما رفض مجلس النواب، للمرة الثالثة، اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي أبرمته ماي مع بروكسل في نوفمبر / تشرين الثاني.
ويأتي قف المحادثات قبل 6 أيام من الانتخابات الأوروبية في البلاد، بحسب موقع "فرنسا 24"، الذي أشار إلى أن حزب العمال يؤيد البقاء ضمن اتحاد جمركي أوروبي، يعتمد سياسة جمركية وتجارية مشتركة، فيما تؤكد تيريزا ماي أنها تريد الخروج منه لإفساح المجال أمام بلادها للتوصل إلى اتفاقات تجارية مع دول أخرى.
READ IN FULL: Jeremy Corbyn writes to Theresa May to end the cross-party Brexit talkshttps://t.co/lRLPLKYrOV— PoliticsHome (@politicshome) May 17, 2019
وسيحاول الحزبان البارزان (العمال والمحافظين) تحقيق أفضل نتائجها بعدما انتقدهما الناخبون بسبب المماطلة بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث كان يفترض أن تغادر البلاد في 29 مارس / آذار ثم تم تأجيل هذا الموعد إلى 31 أكتوبر / تشرين الأول.
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