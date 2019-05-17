صندوق النقد الدولي يحذر من الحرب التجارية بين أمريكا والصين

أعلنت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الجمعة، أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين قد تكون عامل خطر في أفق الاقتصاد العالمي إذا لم يتم تسويتها.

وقالت أثناء زيارة إلى أوزبكستان "من البديهي، أن الخطر النزولي الذي لدينا هو التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين"، وفقا لوكالة "رويترز".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE بعد الرد الانتقامي... ترامب يحذر الصين: القادم أسوأ

وأضافت قائلة "وإذا لم تحل هذه التوترات، فمن الواضح أن ذلك عامل خطر سيستمر في المستقبل".

يشار إلى أن الصين ردت بالمثل على إجراءات الولايات المتحدة فرض رسوم على الجزء الأكبر من الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة، وأعلنت في الـ 13 من الشهر الجاري فرض رسوم على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار اعتبارا من الأول من يونيو/حزيران، وذلك بعد إيعاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بزيادة قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 بالمئة إلى 25 بالمئة، وتحذيره الصين من الرد على الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكانت جولة المحادثات الأخيرة بين واشنطن وبكين انتهت من دون التوصل لاتفاق ينهي النزاع التجاري الدائر بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم والذي يثير مخاوف من تداعياته السلبية على الأسواق العالمية

يذكر أن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية بدأت مطلع تموز/يوليو عام 2018 مع دخول فرض رسوم جمركية متبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ.