إيران والصين تناقشان التعاون بمجالات الاقتصاد والطاقة ومحاربة الإرهاب

ناقش وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم الجمعة، مع نظيره الصيني، وانغ يي، آخر التطورات على الساحة الدولية والمنطقة .

طهران — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الإيرانية بهذا الصدد: "ناقش وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، مع نظيره الصيني، وانغ يي، آخر التطورات على الساحة الدولية والمنطقة".

© AFP 2019 / Alexander NEMENOV ظريف يطالب بخطوات عملية لحماية الاتفاق النووي الإيراني

وأضاف البيان: "أكد الطرفان على الروابط التاريخية المشتركة بين الدولتين وسبل تطويرها وتعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والطاقة والثقافة ومحاربة الإرهاب".

ووفقا للبيان، أكد وزير خارجية الصين الشعبية، وانغ يي، أن "الاتفاق النووي هو إنجاز سياسي وتعهد متعدد الأطراف، كما أدان الانتهاكات أحادية الجانب تجاه هذا الاتفاق".

معبرا " عن عزم بلاده مواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية والمجتمع الدولي لإبقاء الاتفاق النووي ".

وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في منطقة الخليج وشمال أفريقيا وأميركا اللاتينية.

هذا ووصل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إلى العاصمة الصينية بكين، لإجراء مشاورات مع القادة الصينيين بشأن الاتفاق النووي.

وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن ظريف قوله اليوم لدى وصول بكين: "أسافر إلى الدول الصديقة والشريكة لنا، وخاصة الدول التي هي عضو في الاتفاق النووي للتشاور معها حول آخر التطورات بشان الاتفاق وكيفية الحفاظ عليه. لقد أكدنا لكل هذه الدول خلال هذه الجولة أن الحفاظ على الاتفاق النووي يتم عن طريق الإجراءات العملية وليس عن طريق إعلانات الدعم فقط لهذا الاتفاق ".

وكان ظريف قد زار قبل الصين، اليابان والهند وتركمانستان و روسيا وتركيا و العراق وسوريا، في إطار جولة أسيوية للوقوف على أخر المستجدات بشأن فرض الولايات المتحدة الأميركية عقوبات مشددة على إيران عقب انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو 2018.