مادورو يعلن عودة مبعوثيه من النرويج لكنه لم يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع المعارضة

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم السبت، عودة مبعوثيه اللذان توجها إلى النرويج لإجراء مباحثات مع المعارضة، لكنه لم يكشف عن تفاصيل المحادثات.

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال مادورو في بيان بث على تويتر: "دعيت وزير الخارجية خورخي رودريغيز والحاكم هيكتور رودريغيز، عقب عودتهما من النرويج صباح اليوم، لكي أطلع البلد بكل مسؤولية بأنهما ترأسا الوفد الفنزويلي لبداية حوار ومحادثة مع المعارضة الفنزويلية "لإعداد أجندة سلمية".

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وأضاف الرئيس الفنزويلي: "أنا أؤمن بالسلام وأؤمن بالحوار. وأطلب دعم جميع شعب فنزويلا لتحقيق السلام والوئام. لن أقول أكثر من ذلك، لأن هذه هي الخطوة الأولى، ونحن ملتزمون، فضلا عن كوننا نحترم قواعد اللعبة".

وعبر مادورو عن شكره لوزير الخارجية النرويجي على جهوده لبناء السلام في فنزويلا.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة إن اثنين من مبعوثيه توجها إلى النرويج هذا الأسبوع لبدء "استكشاف" احتمالات إجراء حوار مع المعارضة "لإعداد أجندة سلمية".

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.