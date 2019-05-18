مادورو يعلن عودة مبعوثيه من النرويج لكنه لم يكشف تفاصيل المحادثات التي جرت مع المعارضة

بوينس إيرس — سبوتنيك. وقال مادورو في بيان بث على تويتر: "دعيت وزير الخارجية خورخي رودريغيز والحاكم هيكتور رودريغيز، عقب عودتهما من النرويج صباح اليوم، لكي أطلع البلد بكل مسؤولية بأنهما ترأسا الوفد الفنزويلي لبداية حوار ومحادثة مع المعارضة الفنزويلية "لإعداد أجندة سلمية".
وعبر مادورو عن شكره لوزير الخارجية النرويجي على جهوده لبناء السلام في فنزويلا.
هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الجمعة إن اثنين من مبعوثيه توجها إلى النرويج هذا الأسبوع لبدء "استكشاف" احتمالات إجراء حوار مع المعارضة "لإعداد أجندة سلمية".
يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان غوايدو، وهو رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.
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