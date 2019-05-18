شركة نفط أمريكية عملاقة تعلن إجلاء موظفيها من العراق

أعلنت شركة نفط أمريكية عملاقة، اليوم السبت 18 مايو / آيار، بدء إجلاء موظفيها من العراق ونقلهم إلى دبي.

ذكرت "رويترز" أن شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" بدأت إجلاء إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق، مشيرة إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.

© Sputnik . Сергей Субботин توقيع اتفاق حول مشروع خط غاز بين كردستان العراق و"روس نفط"

وذكرت ثلاثة مصادر لـ"رويترز" أن الشركة الأمريكية أجلت جميع موظفيها الأجانب من حقل (غرب القرنة 1) النفطي في العراق ، بينما قال مسؤولون عراقيون إن الإنتاج في الحقل لم يتأثر بالإخلاء.

وأضافوا: "العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون".

ولفتت "رويترز" إلى أن الإجلاء تم على عدة مراحل في وقت متأخر، أمس الجمعة، وفي وقت مبكر اليوم السبت.

وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن بعض الموظفين الأجانب تم نقلهم إلى إلى دبي مباشرة، بينما تم نقل آخرين إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.

وأوضحت "رويترز" أن مصادرها الثلاثة، هم موظف في شركة أمن متعاقدة مع "إكسون موبيل" ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، مشيرة إلى قولهم: "إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار في الوقت الحالي".