شركة نفط أمريكية عملاقة تعلن إجلاء موظفيها من العراق

ذكرت "رويترز" أن شركة النفط الأمريكية "إكسون موبيل" بدأت إجلاء إجلاء موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في البصرة جنوبي العراق، مشيرة إلى أنه يجري نقلهم إلى دبي.
وأضافوا: "العمل يسير بوتيرة طبيعية ويتولى مسؤوليته مهندسون عراقيون".
ولفتت "رويترز" إلى أن الإجلاء تم على عدة مراحل في وقت متأخر، أمس الجمعة، وفي وقت مبكر اليوم السبت.
وبحسب مسؤولين عراقيين، فإن بعض الموظفين الأجانب تم نقلهم إلى إلى دبي مباشرة، بينما تم نقل آخرين إلى المخيم الرئيسي لموظفي الشركة الأجانب في محافظة البصرة.
وأوضحت "رويترز" أن مصادرها الثلاثة، هم موظف في شركة أمن متعاقدة مع "إكسون موبيل" ومسؤول نفط عراقي وموظف في شركة نفط أجنبية، مشيرة إلى قولهم: "إن الذين كانوا في المخيم في طريقهم إلى المطار في الوقت الحالي".
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