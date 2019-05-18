وكالة تكشف السبب وراء التحذير الأمريكي من الطيران فوق الخليج

حذرت الولايات المتحدة شركات الطيران التي تنفذ رحلات في منطقة الخليج من زيادة المخاطر التي تواجهها طائراتها نتيجة لتصعيد التوتر في المنطقة.

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية سلمت، اليوم السبت، إلى الدبلوماسيين الأمريكيين في الكويت، والإمارات، بيانا تحذيرا مؤرخا يوم الخميس الماضي، حذرت فيه شركات الطيران من زيادة المخاطر خلال رحلاتها فوق الخليج العربي، وخليج عمان.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يعلق على تأثير "الأخبار المزيفة" على إندلاع حرب مع إيران

وأكدت ضرورة أن تكون جميع الطائرات الموجودة في أجواء المنطقة على دراية بشأن "تكثيف الأنشطة العسكرية وتصعيد التوتر السياسي".

وبحسب الوكالة، ينص البيان على أن هذه الظروف تشكل خطر "سوء التقدير والتعرف الخاطئ" على الطائرات خلال تحليقها في أجواء المنطقة، محذرا أيضا من إمكانية أن تواجه تلك الطائرات مشاكل في عمل أجهزة الملاحة والاتصالات "دون إبلاغ مسبق تقريبا أو دونه إطلاقا".

ورجحت الوكالة أن

"واشنطن أصدرت هذا التحذير آخذة بعين الاعتبار الحادثة المأساوية التي وقعت قبل 30 عاما في الخليج، حينما أسقطت سفينة حربية أمريكية بالخطأ طائرة ركاب مدنية تابعة لشركة "إيران آير" بسبب اعتقادها الخاطئ بأنها مقاتلة "إف-14"، ما أودى بأرواح جميع الأشخاص الـ290 الذين كانوا على متن الطائرة".

وكانت الولايات المتحدة قد أرسلت مجموعة حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى منطقة الشرق الأوسط على إثر التوترات مع إيران.

قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.