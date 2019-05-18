أول رد رسمي على دعوة مسؤول إيراني للتفاوض مع أمريكا في العراق أو قطر

علق مجلس الأمن القومي الإيراني، لأول مرة، على دعوة أحد المسؤولين بإجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة في العراق أو قطر لخفض التوتر.

ورفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الإيراني، كيوان خسروي، هذه الدعوة، معتبرا ذلك رأيا شخصيا ولا يعبر عن الموقف الرسمي للنظام"، وذلك وفقا لوكالة " تسنيم " الإيرانية.

وقال: إن "مجلس الأمن القومي هو المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء الرأي في المسائل الاستراتيجية"، مضيفا: "رأي أحد النواب عن ضرورة إجراء سياسات خفض التوتر في المنطقة هو شخصي".

ولفت خسروي، إلى أن "رأي هذا النائب لا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني"، منوها إلى أن "المؤسسة الوحيدة التي تملك صلاحية إبداء وجهة نظر في هذه المسائل هي المجلس الأعلى للأمن القومي".

وكان رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحت بيشه، دعا أمس الجمعة، إلى إجراء مفاوضات بين إيران وأمريكا في العراق أو قطر، من أجل خفض التوتر بين طهران وواشنطن.

با احترام خطاب به سخنگوی شورای امنیت ملی؛آن شورا مسئول تصمیم گیری در موضوعات کلان سیاست خارجی است ولی اجازه تحدید اظهار نظر را ندارد.به ویژه آنکه هنوز اعتقاد دارم انفعال در مدیریت تنش،بازیگران ثالث را بر این موج منفی سوار کرده است. — حشمت الله فلاحت پیشه (@drfalahatpishe) May 17, 2019

بدوره، رفض المرشد الإيراني علي خامنئي الأسبوع الماضي إجراء مفاوضات مع أمريكا، معتبرا التفاوض مع إدارة الرئيس دونالد ترامب "سما مضاعفا".