مسؤول بالملاحة: إيران غيرت أساليب ووجهات تصدير النفط

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، عن مساعد رئيس منظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية في شؤون الموانئ، هادي حق شناس، قوله إن إيران تبنت أساليب جديدة لتصدير النفط كما غيرت وجهات الشحن بعد أن أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات عليها.

© REUTERS / Carlo Allegri ظريف يتحدث عن طريقة لبيع النفط الإيراني

وأضاف حق شناس للوكالة "تغيرت أساليب وزارة النفط في تصدير الخام والمنتجات البترولية… وربما تغيرت أيضا وجهات شحنات النفط التي تنطلق من موانئنا"، وفقا لـ "رويترز".

ولم يدل المسؤول بتفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة.

وأظهرت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل في مايو/ أيار.

ولم تعد طهران تبلغ كميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبالتالي ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.

وقال حق شناس "بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد" دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.