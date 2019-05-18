مسؤول بالملاحة: إيران غيرت أساليب ووجهات تصدير النفط

ولم يدل المسؤول بتفاصيل عن الأساليب أو الوجهات الجديدة.
وأظهرت بيانات من ناقلات نفط ومصادر في قطاع الطاقة أن صادرات النفط الخام الإيراني انخفضت إلى 500 ألف برميل يوميا أو أقل في مايو/ أيار.
ولم تعد طهران تبلغ كميات الإنتاج والتصدير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبالتالي ليس هناك معلومات مؤكدة بشأن الصادرات.
وقال حق شناس "بالطبع لا يمكن أن ننكر أن تحميل النفط والمنتجات المشتقة انخفض مقارنة بما سبق لكن تحميل شحنات النفط من موانئنا لم يتوقف بكل تأكيد" دون أن يفصح عن أرقام للإنتاج.
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