إصابة سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار في أمريكا

ووفقا لقناة " CBS4" نقلا عن المتحدث باسم الشرطة جو وينكل "لقد كانت حفلة مسائية منزلية بحضور دي جي، ويبدو أنه اندلعت مناوشات في المنزل، مما أدى إلى إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح".
At least 7 people shot at a house party near Ball State University in Indiana #ball #state #university https://t.co/g6HRZJaJVn pic.twitter.com/8VbbhPJLJP— UniverseNews.Site (@universenews35) May 18, 2019
ووفقا له، فقد أصيب ثلاثة أشخاص إصابات بليغة وحالتهم حرجة. وكان من بين المصابين طلاب جامعيون. وأعلنت الجامعة أنه لا يوجد تهديد أمني في الحرم الجامعي الآن وأن التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة.
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