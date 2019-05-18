إصابة سبعة أشخاص في حادثة إطلاق نار في أمريكا

أقدم مجهول على إطلاق النار على حفلة منزلية بالقرب من حرم جامعة "بول ستيت" في مدينة مونسي الأمريكية، مساء أمس الجمعة، وأصاب سبعة أشخاص.

ووفقا لقناة " CBS4" نقلا عن المتحدث باسم الشرطة جو وينكل "لقد كانت حفلة مسائية منزلية بحضور دي جي، ويبدو أنه اندلعت مناوشات في المنزل، مما أدى إلى إطلاق النار، مما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح".

ووفقا له، فقد أصيب ثلاثة أشخاص إصابات بليغة وحالتهم حرجة. وكان من بين المصابين طلاب جامعيون. وأعلنت الجامعة أنه لا يوجد تهديد أمني في الحرم الجامعي الآن وأن التحقيقات جارية في ملابسات الحادثة.