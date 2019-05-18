بوروشينكو ينصح الرئيس الأوكراني المنتخب بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي

نصح الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو، رئيس الدولة الجديد المنتخب فلاديمير زيلينسكي، بالحفاظ على ثقة الاتحاد الأوروبي، وتعزيز التحالف الدولي الموالي لأوكرانيا، وتهيئة الظروف للتقدم بطلب للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

كييف — سبوتنيك. وقال بوروشينكو، متحدثا في العاصمة كييف، اليوم السبت 18 مايو/ آيار، بمناسبة يوم أوروبا: "أود أن أقول لأولئك الذين سينفذون استراتيجية الدولة بعد غد، أولا، وحماية ثقة وتضامن الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا".

© AFP 2019 / Sergei Supinsky زيلينسكي يعرب عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا و روسيا

وتابع، في كلمته التي جرى نقلها عبر القنوات التلفزيونية الأوكرانية: "يجب تعزيز التحالف الدولي الموالي لأوكرانيا، الذي يعارض إلى جانب أوكرانيا ، العدوان الروسي ويدعم الإصلاحات، إضافة إلى تشديد ضغط العقوبات الذي تفرضها الدول الغربية على روسيا".

وطالب بوروشينكو بمواصلة وإنفاذ اتفاقية الشراكة، وتعزيز اتفاقية التجارة الحرة، والتعاون القطاعي مع الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "أخيرا وأهم شيء، يجب تهيئة جميع الظروف لكي يتسنى لأوكرانيا حتى عام 2023 الوفاء بمعايير العضوية في الاتحاد الأوروبي واتاحة الفرصة لها للتقدم بطلب للحصول على عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي وتوقيع خطة العمل الخاصة بعضوية الناتو".

وأعرب بوروشينكو، عن أمله في أن يواصل رئيس أوكرانيا الجديد بتحريك البلاد نحو الاتحاد الأوروبي.

وأشار بوروشينكو، إلى أن اتفاق الشراكة، ونظام التأشيرة الحرة، المنصوص عليه في دستور التقدم نحو الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي أصبحت في السنوات الأخيرة من المنجزات المهمة لأوكرانيا.

وأضاف أنه فخور حيث أصبحت أوكرانيا والاتحاد الأوروبي خلال فترة رئاسته، أقرب من أي وقت مضى في التاريخ، وأنه منذ بداية عمل منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، زادت التجارة بين أوكرانيا والاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف.