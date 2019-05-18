قاديروف عن العقوبات الأمريكية: واشنطن تهاب الشيشان "الصغيرة"

علق رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، على قناته عبر تلغرام على العقوبات الأمريكية الجديدة ضد قوات التدخل السريع الشيشاني "تيريك".

وتفاجأ قاديروف من قرار وزارة المالية الأمريكية، وقال، هذا الفريق هو من أفضل الفرق الخاصة في مكافحة الإرهاب، وما علاقته بقانون ماغنيتسكي.

وأضاف، فرض العقوبات يثبت أن واشنطن تهاب الشيشان "الصغيرة"، وبرأيه، هذا يعني أن السلطات تتصرف بشكل صحيح، لأنها تسبب ردة الفعل كهذه.

من جهة أخرى أشار قاديروف، أن قائمة العقوبات: "أفسدت مزاج" الفريق، فحصل على العقوبات قائدهم وأربع أشخاص آخرين، لكن الآن كل واحد منهم يريد أن يكون ضمن قائمة العقوبات الأمريكية.

وحتى اتخذت القوات قرارا بتقديم طلب إلى الولايات المتحدة لإدخالهم في قائمة العقوبات.

في الوقت نفسه، أشار قاديروف إلى أن الشيشان سعيدة دائمًا بالضيوف من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أما بالنسبة لأولئك الذين يصنعوننا أعداءا، أقترح أنه إذا كان لديكم أدنى علامات الرجولة، فتعالوا، لنرسم عليكم قائمة ماغنيتسكي حتى تتذكروها طوال حياتكم وتخبروا أحفادكم!.

وأكد بيان السفارة الروسية في واشنطن، أن إدراج الولايات المتحدة كتيبة "تيريك" من قوات الأمن الخاصة في جمهورية الشيشان الروسية، إلى قائمة العقوبات، يعرقل التعاون في عمليات مكافحة الإرهاب.

يذكر أن الولايات المتحدة تبنت قانون ماغنيتسكي عام 2012 بشأن العقوبات ضد الروس المتورطين، وفقا للسلطات الأمريكية، في انتهاكات حقوق الإنسان، وقد أعلنت السلطات الروسية، بدورها، مرارا وتكرارا عدم مقبولية تسييس قضية ماغنيتسكي، في وقت لاحق، تم توسيع القانون على مستوى عالمي، فلا تقتصر العقوبات على مواطني روسيا، ولكن تنطبق على جميع البلدان التي ينتهك فيها حقوق الإنسان.