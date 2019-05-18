أضخم مناورات تركية... "ذئب البحر" مستمرة في يومها السادس

تواصل القوات المسلحة التركية مناوراتها البحرية التي أطلق عليها "ّذئب البحر 2019" في يومها السادس والتي شملت عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل.

وبحسب "الأناضول" التركية، تعتبر هذه المناورات التي تقوم بها تركيا الأضخم في تاريخ الجمهورية التركية.

وتجري مناورات "ذئب البحر 2019" في يومها السادس، بشكل متزامن في ثلاثة بحار.

وتشرف قيادة القوات البحرية التركية على المناورات بشكل فعلي، للمرة الأولى، في بحار "الأسود" و"إيجه" وشرق المتوسط، بمشاركة 131 سفينة، و57 طائرة حربية، و33 مروحية.

وشملت تدريبات اليوم السادس للمناورات العسكرية التي تجري تحت إشراف قائد القوات البحرية عدنان أوزبال، عمليات إرسال قوات بحث وإنقاذ إلى بلد ما في حالات وقوع زلازل قوية.

وتجري هذه المناورات على المستوى الاستراتيجي والعملياتي، استنادا إلى سيناريوهات مستوحاة من فترات الأزمات والتوترات والحروب.

ومن المقرر أن تنتهي المناورات في 25 مايو/ أيار الجاري.