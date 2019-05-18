في ظل التوتر... الحرس الثوري الإيراني يتخذ إجراء جديدا في جهاز الاستخبارات

وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إصدار المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، قرارين عين بموجبهما الأميرال، علي فدوي، نائبا للقائد العام لقوات الحرس الثوري، والعميد محمد رضا نقدي مساعدا تنسيقيا لقائد الحرس الثوري.
يأتي ذلك في ظل التوتر والتصعيد المستمرين بين إيران والولايات المتحدة، في وقت أكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي أن بلاده في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجبهة أعداء النظام الإسلامي.
وقال سلامي: "نحن في حرب استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وجبهة أعداء النظام الإسلامي"، متابعا "هذه الحرب هي مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية، والتحركات العسكرية، والدبلوماسية، والترهيب والتخويف".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)