سفارة أمريكا في إندونيسيا تطلق تحذيرا أمنيا للمواطنين الأمريكيين

أطلقت السفارة الأمريكية في إندونيسيا تحذيرا أمنيا قبيل إعلان نتائج انتخابات الرئاسة في حين ألقت السلطات الإندونيسية القبض على 30 شخصا يشتبه أنهم متشددون تقول الشرطة إن بعضهم يمكنه تفجير قنابل باستخدام شبكات لا سلكية.

ونقلت "رويترز" عن بيان نشرته السفارة الأمريكية أمس الجمعة أن السفارة تنصح المواطنين الأمريكيين بالابتعاد عن المناطق التي قد تشهد احتجاجات ضخمة في جاكرتا وفي مدن أخرى منها سورابايا في جاوة الشرقية وميدان في سومطرة الشمالية.

وأعلنت السلطات الإندونيسية أنها شددت الإجراءات الأمنية قبيل يوم 22 مايو/ أيار موعد إعلان النتيجة الرسمية لانتخابات الرئاسة التي أجريت في الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الشرطة محمد إقبال في إفادة للصحفيين أمس الجمعة إن الشرطة ألقت في الشهر الجاري القبض على 29 شخصا مشتبها بهم على صلة بجماعة مرتبطة بتنظيم "داعش" الإرهابي في إندونيسيا، وصادرت ما لا يقل عن خمس قنابل بدائية في عدة مواقع في أنحاء جاوة وسولاويسي الشمالية في أندونيسيا.

وذكر إقبال أن بعض المشتبه بهم تلقوا تدريبا شبه عسكري وذهبوا إلى سوريا كمقاتلين أجانب.

وقالت الشرطة أيضا إن بعض المشتبه بهم تعلموا كيفية استخدام الشبكات اللاسلكية لتفجير عبوات ناسفة لكن لم يتضح حتى الآن مدى تطور خططهم.