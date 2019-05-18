روحاني يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

جددت إيران، اليوم السبت، عدم جاهزيتها للتفاوض مع الولايات المتحدة بعد التوترات الأخيرة على خلفية فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران بسبب البرنامج النووي للأخيرة.

طهران — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس حسن روحاني قوله خلال لقاء مع مجموعة من المثقفين، "نحن أهل التفاوض والمنطق، لكن ادعاء الطرف الآخر بأنه يريد دفعنا إلى طاولة المفاوضات واهية، نحن لسنا جاهزين لمثل هذه المفاوضات حتى لو وقفت كل قوى العالم أمامنا".

وأضاف روحاني، "لن نستسلم أمام أي نوع من الغطرسة والترهيب، ولا خوف لدينا من الحوار والتفاوض".

وكان موقع "الميادين نت" نقل عن مسؤول أمريكي رفيع في الإدارة الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب ينتظر اتصالا هاتفيا من إيران، لكنه لفت إلى أن بلاده لم تتلق أي رد إيراني بشأن إجراء مفاوضات مباشرة.

وبحسب الموقع، اعتبر المسؤول الأمريكي أنه يجب على طهران "التخلص من التصعيد والذهاب إلى المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر أمس الجمعة أن الإعلام الإخباري المزيف وغير الدقيق يضر بالولايات المتحدة من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن له تأثيرا جيدا وهو أن إيران "لن تعلم كيف تفكر".

وقال ترامب، بتغريدة له على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "الإعلام الإخباري المزيف يضر ببلادنا بتغطيته المدلسة وغير الدقيقة حول إيران".