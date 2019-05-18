مستشار النمسا يعلن أنه عرض على الرئيس إجراء انتخابات برلمانية عقب فضيحة فيديو نائبه

أعلن المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، اليوم السبت، أنه عرض على رئيس البلاد، ألكسندر فان دير بيلين، إجراء انتخابات برلمانية عاجلة على خلفية فضيحة الفيديو التي أدت لاستقالة نائبه الأسبق، هاينز ستراخه، بعد اتهامه بمحاولة تلقي دعم مالي مزعوم من شخصية روسية.

فيينا، 18 مايو — سبوتنيك. وقال كورتز في مؤتمر صحفي، "عرضت اليوم على الرئيس الفيدرالي إجراء انتخابات عاجلة في النمسا في أقرب وقت ممكن".

وتتشكل الحكومة النمساوية الحالية من حزب الشعب النمساوي بزعامة كورتز وحزب الحرية بزعامة شتراخه.

وأفادت صحيفتا ديرشبيغل وسوديتشه تسايتونغ أمس الجمعة، بناء على مقطع فيديو حصلتا عليها، بأنه في عام 2017، ناقش شتراخه إمكانية استحواذ ابنة شقيقة شخصية روسية نافذة على صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية في مقابل الحصول على مساعدتها في الانتخابات التشريعية، فضلا عن تأمين عقود مع الحكومة النمساوية لصالح تلك الشخصية المزعومة.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية قد رجحت أن التسجيل الذي استمر لست ساعات ربما كان فخا منصوبا لشتراخه، وهو ما اتفقت معه دير شبيغل لاحقا بالإشارة إلى أن موقع تصوير الفيديو كان مجهزا بالعديد من الكاميرات الخفية.