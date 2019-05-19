مقتل خمسة سائحين أجانب في تحطم طائرة بهندوراس

قالت السلطات المحلية في هندوراس، إن خمسة سائحين أجانب لقوا حتفهم يوم السبت، بعد سقوط طائرة خاصة كانت تقلهم في البحر بعد فترة وجيزة من إقلاعها من جزيرة رواتان قرب ساحل هندوراس المطل على المحيط الأطلسي.

وقدم المسؤولون روايات متضاربة، بشأن جنسيات الضحايا. وقال متحدث باسم القوات المسلحة، إن أربعة من القتلى من الولايات المتحدة في حين لم يتم تحديد جنسية الخامس.

وكانت أجهزة الطوارئ المحلية، قد قالت في وقت سابق، إن القتلى أربعة كنديين ولم يتم إعلان جنسية القتيل الخامس، وفقال لوكالة رويترز.

Five foreign tourists killed in plane crash in Honduras By Reuters https://t.co/GSuD64duxb pic.twitter.com/E7btSmmVGu — FX Forex Trading (@ForexJimmy) ١٩ مايو ٢٠١٩

وكانت الطائرة في طريقها إلى مدينة تروخيو الواقعة على بعد نحو 80 كيلومترا من رواتان.