إطلاق سراح رئيس أرمينيا السابق بكفالة

قالت وسائل إعلام محلية إن محكمة في أرمينيا قضت، يوم السبت، بإطلاق سراح الرئيس السابق روبرت كوتشاريان بكفالة لحين محاكمته.

وأُطلق سراح كوتشاريان بكفالة قدرها مليون درام أرميني (2000 دولار أمريكي) وإذا جرت إدانته سيُحكم عليه بالسجن لفترة قد تصل إلى 15 عاما. وفقا لوكالة "رويترز".

واعتقل كوتشاريان (64 عاما) في يوليو/تموز بعد احتجاجات سلمية، أطاحت بسيرج سركسيان حليفه السابق الذي حل محله، وجاءت بزعيم المعارضة نيكول باشينيان رئيسا للوزراء.

واتهم كوتشاريان، الذي كان رئيسا في الفترة بين عامي 1998 و2008، بمخالفة القانون عندما فرض حالة الطوارئ في مارس/آذار 2008 بعد انتخابات شهدت نزاعا. وقتل عشرة أشخاص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة والمحتجين.