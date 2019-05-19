بعد تصريحات الجبير... قائد الحرس الثوري الإيراني يخرج ببيان جديد عن الحرب

أعلن قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، اليوم الأحد، أن "طهران لا تسعى للحرب".

© AP Photo / Vahid Salemi ظريف: لن تكون هناك حرب ولا أحد قادر على مواجهتنا

وأضاف سلامي: "الفرق بيننا وبينهم هو أنهم يخافون الحرب ولا يقوون عليها"، مؤكدا أن الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو، وذلك وفقا لوكالة أنباء " فارس " الإيرانية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إيران قادرة أن تحول "المنطقة إلى ساحة من نار أمام العدو".

وأضاف أن "الأحداث الأخيرة في المنطقة كشفت عن الحجم الحقيقي لقوة العدو"، مؤكدا أن "أمريكا لن تخرج من دائرة اهتمام الحرس الثوري وسنصمد أمامها حتى النهاية" وأن "القوات البحرية في الحرس الثوري أهانت القوات الأمريكية في الخليج، وأحبطت المخططات الأمريكية في المنطقة".

يأتي ذلك، بعد ساعات من تصريحات لوزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، والذي قال إن "بإمكان النظام الإيراني تجنيب المنطقة مخاطر الحروب".

وأضاف الوزير السعودي، في مؤتمر صحفي، أن ذلك يكون "بالتزامه بالقوانين والمواثيق الدولية والتوقف عن التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، وعن دعم الجماعات والميليشيات الإرهابية وكذلك التوقف عن تطوير أسلحته الصاروخية وبرنامجه النووي وتهديد أمن الممرات البحرية".

وتابع قائلا إن "المشاكل في المنطقة بدأت منذ وصول النظام الإيراني للحكم في عام 1979 والذي يقوم دستوره على تصدير الثورة والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى"، مضيفا أن "النظام الإيراني سعى مباشرة ومن خلال وكلائه إلى إثارة القلاقل ودعم المنظمات والجماعات الإرهابية والمتطرفة".

وكان سلامي قد قال، أمس السبت، إن "بلاده تخوض حربا استخباراتية كاملة مع الولايات المتحدة وأعداء طهران"، لافتا إلى أن هذه الحرب مزيج من الحرب النفسية والعمليات الإلكترونية والعسكرية والدبلوماسية والخوف والترهيب.

كما أوضح أن "أمريكا أشبه ببرجي التجارة العالميين، تنهار بضربة واحدة مفاجئة"، لافتا إلى أن "الأمريكيين يواجهون نطاقا واسعا من الأخطار التي لا يعرفونها".

من جهته، قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إنه "يعتقد أن الحرب لن تندلع في المنطقة، لأن طهران لا تريد الصراع"، قائلا: "لا تملك دولة وهما بأن بإمكانها مواجهة إيران".