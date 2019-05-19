سر عودة الأمير هاري إلى الكنيسة التي أقام فيها زفافه على ميغان ماركل

والعروس هي الليدي غابرييلا التي تبلغ من العمر 38 عاما، وتعمل كاتبة حرة، وهي ابنة أمير وأميرة كنت ووالدها هو مايكل من أبناء عمومة الملكة إليزابيث، وفقا لرويترز.

وتزوجت غابرييلا من توماس كينجستون (40 عاما) وهو خبير مالي وأقاما الزفاف في كنيسة القديس جورج التي تعود للقرن الـ 15.

والزفاف الذي أقيم أمس السبت وحضرته الملكة (93 عاما) وزوجها الأمير فيليب (97 عاما) هو الزفاف الملكي الثالث خلال عام في قلعة وندسور.

© REUTERS / POOL الأمير البريطاني هاري وجدته الملكة إليزابيث في حفل زفاف السيدة غابرييلا وندسور وتوماس كينغستون، في كنيسة القديس جورج، في قلعة وندسور، بالقرب من لندن، بريطانيا، 18 مايو/أيار 2019

وتزوج الأمير هاري حفيد الملكة من الممثلة الأمريكية ميغان ماركل في ذات الكنيسة في 19 مايو/أيار 2018 في زفاف تابعه الملايين حول العالم، كما تزوجت الأميرة يوجيني من جاك بروكسبانك في الكنيسة في أكتوبر/تشرين الأول.

ووضعت ميغان أول مولود لها هي وهاري في السادس من مايو الجاري، وأسمياه آرتشي هاريسون ماونتباتن وندسور، وبوصوله أصبحت غابرييلا في الترتيب الثاني والخمسين في ولاية العرش.

وعقد ديفيد كونر كبير كهنة قلعة وندسور قران الزوجين الذي حضره أيضا أبناء الملكة الأمير أندرو والأمير إدوارد والأميرة آن.

وارتدت جابرييلا ثوب زفاف من الدانتيل المطرز من تصميم لويزا بيكاريا.