الفلبين تنفى أنباء إصابة رئيسها بأزمة قلبية

نفى مساعدو الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، اليوم الأحد، الشائعات التي أفادت بأنه جرى نقل دوتيرتي للمستشفى بعد إصابته بأزمة قلبية.

وقال المتحدث الرئاسي سالفادور بانيلو في بيان "لا صحة للشائعة التي تفيد بأنه جرى نقل الرئيس رودريغو دوتيرتي لمركز كاردينال سانتوس الطبي"، وفقا لـ"بوابة الأهرام".

وأضاف "الرئيس في مقره بالقصر الرئاسي، يوقع الأوراق".

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وقال بانيلو إنه عندما تحدث لدوتيرتي "لم يؤكد أو ينفى الرئيس أنه توجه للمستشفى".

وقالت زيراه بلانشي، المتحدثة باسم المجموعة الأمنية الرئاسية "نستطيع أن نؤكد لكم أن الرئيس بصحة جيدة".

وكان استطلاع للرأي قد أظهر في ديسمبر/كانون الأول الماضي أن 66% من الفلبينيين يشعرون بالقلق على صحة دوتيرتي.