برلمان كردستان العراق يعلن أسماء خمسة مرشحين للرئاسة بينهم بارزاني

أعلنت رئاسة برلمان كردستان العراق، اليوم الأحد، أسماء خمسة مرشحين لمنصب رئيس الإقليم.

وذكر موقع "روداو" الكردستاني أن خمسة أشخاص تقدموا بطلبات الترشح لمنصب رئيس الإقليم، وذلك بحسب رئاسة البرلمان.

وأشار الموقع إلى أن المرشحين الخمسة هم كل من: رئيس الوزراء المنتهية ولايته، نيجيرفان بارزاني، وأوميد عبد السلام قادر، ومحمد حمه صالح قاد، وريبوار عزيز مصطفى، وهيوا عبدالله خضر.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov خبير عراقي: إقليم كردستان عبر مرحلة الصراع السياسي

وأوضح البيان، أنه وبعد الإعلان عن أسماء المرشحين ستبدأ مهلة الاعتراضات وإعلان نتائجها خلال 4 أيام، ومن ثم سيكون على البرلمان انتخاب رئيس الإقليم خلال 3 أيام.

ويتم انتخاب رئيس الإقليم بالتصويت العلني في برلمان كردستان، ويتعين على المرشح الفائز الحصول على أصوات 56 نائبا ليصبح رئيسا للإقليم.

ووافق برلمان كردستان مؤخرا بأغلبية الأصوات على مشروع قانون إعادة تفعيل مؤسسة الرئاسة.

وجرت انتخابات برلمان إقليم كردستان العراق في سبتمبر/ أيلول الماضي، وعقد أولى جلساته في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، إلا أن النواب فشلوا في انتخاب رئيس له منذ ذلك الوقت.

وشهدت الدورة السابقة للبرلمان جدلا واسعا بعد استئناف أعماله أواخر تموز/يوليو 2017، بعد نحو عامين من تعطيل جلساته، وكانت أولى قراراته الموافقة على قانون إجراء الاستفتاء على الاستقلال عن العراق في 25 سبتمبر/ أيلول من نفس العام، مما أحدث فجوة كبيرة في العلاقة مع بغداد.

وبعد إجراء الاستفتاء والإعلان عن موافقة غالبية الناخبين للاستقلال، اتخذت الحكومة الاتحادية عددا من الإجراءات ضد الإقليم، أبرزها حظر الملاحة الجوية من وإلى مطاري أربيل والسليمانية، وغيرها من الأمور التي اعتبرها حكومة الإقليم "تعسفية".

ويتكون برلمان الإقليم من 111 مقعدا، تخصص 11 منها للمكونات العرقية والدينية، بينما تتنافس الأحزاب السياسية المختلفة على 100 مقعد.