الرئيس النمساوي يوصي بإجراء انتخابات برلمانية في أوائل سبتمبر

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، اليوم الأحد، إنه يوصي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة في أوائل سبتمبر/ أيلول المقبل.

© AP Photo / Ronald Zak مستشار النمسا يعلن أنه عرض على الرئيس إجراء انتخابات برلمانية عقب فضيحة فيديو نائبه

وأضاف فان دير بيلي، في بيان من مقر إقامته هوفبورغ في فيينا، أن "من المهم منح النمساويين الفرصة لبداية جديدة وإعادة بناء الثقة في حكومتهم"، وذلك وفقا لوكالة " رويترز

وقال الرئيس النمساوي: "هذه البداية الجديدة يجب أن تحدث قريبا، بالسرعة التي تسمح بها بنود الدستور الاتحادي لذا أدعو لانتخابات، في سبتمبر، وإن أمكن في بداية سبتمبر".

ودعا المستشار النمساوي زيباستيان كورتس لانتخابات مبكرة بعد استقالة نائبه زعيم حزب الحرية هاينز كريستيان شتراخه، بسبب الفيديو الذي ظهر فيه وهو يناقش منح عقود حكومية مقابل خدمات ودعم سياسي ومالي.

وأفادت صحيفتا "ديرشبيغل" و"سوديتشه تسايتونغ" الجمعة الماضي، بناء على مقطع فيديو حصلتا عليها، بأنه في عام 2017، ناقش شتراخه إمكانية استحواذ ابنة شقيقة شخصية روسية نافذة على صحيفة كرونين تسايتونغ النمساوية في مقابل الحصول على مساعدتها في الانتخابات التشريعية، فضلا عن تأمين عقود مع الحكومة النمساوية لصالح تلك الشخصية المزعومة.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية قد رجحت أن التسجيل الذي استمر لست ساعات ربما كان فخا منصوبا لشتراخه، وهو ما اتفقت معه "دير شبيغل" لاحقا بالإشارة إلى أن موقع تصوير الفيديو كان مجهزا بالعديد من الكاميرات الخفية.