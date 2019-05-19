كيف ينظر الأمريكيون الى فكرة إدخال الأرقام العربية في المناهج التعليمية

عارض أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة الأمريكية فكرة تطبيق وإعتماد الأرقام العربية في المدارس.

وبحسب استطلاع أجراه "Civic Science" ونشرت نتائجه صحيفة "Independent" البريطانية، أظهر معارضة أكثر من نصف الأمريكيين لفكرة تطبيق دراسة الأرقام العربية في المدارس.

© REUTERS / Lucy Nicholson "غوغل" تدعم اللغة العربية في مساعدها الصوتي

وقام القائمون على الإستطلاع بطرح سؤال حول "هل ينبغي إدراج دراسة الأرقام العربية في المناهد الدراسة الأمريكية؟" في الوقت الذي لم يتم شرح فيه معنى الأرقام العربية بالشكل المطلوب.

ليعارض أكثر من 56 في المئة الفكرة في الوقت الذي أيده حوالي 29 في المئة بينما امتنع 15 في المئة من التصويت، هذا وشمل الاستطلاع 3624 شخصا.

يذكر أن الأرقام العربية المستخدمة في البلدان العربية هي أرقام هندية الأصل.