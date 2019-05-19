تسجيل
19:32 19 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    حاملة الطائرات افرام لينكولن

    خبراء: السعودية لا ترغب في الحرب وانتشار القوات الأمريكية للردع

    © Photo/ Public domain/United States Navy
    العالم
    انسخ الرابط
    101

    قال خبراء خليجيون إن إعادة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج تهدف لردع أي تحركات إيرانية تجاه المصالح الأمريكية أو الخليجية.

    وبحسب حديث الخبراء إلى "سبوتنيك"، فإن عملية الانتشار تهدف لمنع جر المنطقة إلى الحرب المدمرة، وأن دول الخليج لا تسعى لمثل هذه الحرب.

    البحرية الإيرانية
    © REUTERS / File Photo
    إيران تعلق على صور استخباراتية سببت قلقا كبيرا لأمريكا

    من ناحيته، قال جميل الذيابي رئيس تحرير جريدة "عكاظ" السعودية، إن إعادة انتشار القوات الأمريكية ليس غاية وإنما وسيلة أفرزتها التوترات في المنطقة.

    الردع

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن إيران وراء التوترات الحاصلة في المنطقة، من خلال تأزيم الأوضاع في الخليج العربي، وأن السعودية ليست راغبة في مثل هذه الحروب، خاصة أن عواقبها وخيمة، وأنها تجر المنطقة للخراب والدمار، فيما تسعى السعودية لردع إيران ومنعها من جر المنطقة للفوضى من خلال التحرشات والتوترات في المنطقة.

    وتابع أن عملية ردع إيران تستلزم قوة كبيرة لمنعها من أية تحركات أو تهديد للمصالح الخليجية والدولية، خاصة أن الولايات المتحدة تسعى لحماية مصالحها في المقام الأول من خلال عملية الانتشار التي توافق عليها بينها وبين الجانب الخليجي.

    وشدد على أن التعاون العسكري بين الخليج والولايات المتحدة الأمريكية ليس جديدا، خاصة أن إيران لا تفهم سوى القوة، وأن الاستعراض العسكري إشارة قوية لعدم السماح بتجاوزها الخطوط الحمر، حسب نص قوله.

    توترات وفوضى

    واستطرد: "إيران تسعى لبقاء المنطقة غير أمنة أو مستقرة، وهو ما لم تقبل به السعودية والحلفاء في المنطقة، حيث تستخدم إيران أذرعها لتأجيج الصراعات والفوضى وتحقيق أطماعها الطائفية بمنطقة الخليج".

    وأكد أن دول الخليج والحليف الأميركي سيقفون أمام أية محاولات لتأجيج المنطقة، وأنهم سيردعون أية تحركات حيال ذلك.

    وفيما يتعلق بتكلفة انتشار القوات الأمريكية في منطقة الخليج، أوضح أن الاتفاقيات الموقعة بين الجانب الأمريكي والدول الخليجية تتضمن هذه البنود، وأن هناك اتفاقيات سابقة بهذا الشأن، خاصة في ظل انتشار القواعد ووجود القوى الكبرى في المنطقة بشكل كبير.

    من ناحيته، قال الكاتب والمحلل السياسي البحريني عبدالله الجنيد، إن اللجوء إلى الحلول العسكرية هو امتداد للسياسة بأدوات أخرى.

    طاولة المفاوضات

    وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية فشلت في احتواء النظام السياسي في طهران، حتى عندما اعتمد الرئيس أوباما المهادنة. وأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعمد الآن إلى تطبيق مبدأ "العصا والجزرة"، لإقناع إيران بضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات بشروطه هو، وبدون الشركاء في اتفاقية "5+1".

    واستطرد بأنه لا يجب النظر لأمر استدعاء قوات إضافية متمثلة في مجموعة "ابراهام لنكولن" القتالية، بالإضافة لقاذفات استراتيجية وقوة من قوات المارينز، سوى أنه في غطار سياسية العصا الغليظة.

    الخارجية الصينية
    CC0 / WhisperToMe
    الصين تدعو الولايات المتحدة لضبط النفس أثناء التعامل مع إيران

    إعادة تأهيل

    ولفت إلى أن الأمر الواجب الانتباه له الأن، هو عدم إعادة تأهيل نظام طهران على مستوى الندية مع واشنطن، مما يضعف من قدرة حليف مثل المملكة العربية السعودية على التعاطي مع إيران على اساس الندية، حسب قوله.

    وأوضح أن الاتفاق السابق، أظهر قدرة إيران على استنزاف العامل الزمني، مما قد يدفع بالرئيس ترامب إلى تعديل مطالبة من طهران، مدفوعا بدخول الانتخابات الرئاسية مرحلة التزاحم الجاد.

    دعوات للتهدئة

    وفي وقت سابق دعت الصين، السبت الماضي، الولايات المتحدة للتعامل بحرص مع إيران وتجنب التصعيد مع ازدياد التوترات بين الجانبين جراء العقوبات الأمريكية على طهران وإعلان الأخيرة تقليص التزاماتها تجاه الحد من قدراتها النووية، كما دعتها للحوار حول الخلافات التجارية بين البلدين.

    وقال بيان للخارجية الصينية إن وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، هاتف نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، وناقش معه التوترات مع طهران، معربا عن رجائه أن "تظهر كافة الأطراف ضبط النفس وأن تتصرف بحرص لتجنب تصعيد التوترات".

    إرسال قوات عسكرية

    الرئيس الإيراني حسن روحاني في لقاء سوتشي، روسيا 14 فبراير/ شباط 2019
    © Sputnik . Valeriy Melnikov
    روحاني يؤكد عدم جاهزية إيران للتفاوض مع الولايات المتحدة

    ومؤخرا، أعلنت الولايات المتحدة إرسالها حاملة طائرات وقاذفات "بي-52" إلى الشرق الأوسط لمواجهة ما وصفته بتهديدات محتملة من إيران ضد المصالح الأمريكية، فيما ردت طهران بالقول بأنها مستعدة لمواجهة التهديد الأمريكي. وازدادت التوترات بين الجانبين بعد إعلان واشنطن العام الماضي الانسحاب من الاتفاق الدولي للعام 2015 حول برنامج إيران النووي وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على الجمهورية الإسلامية، وإعلان الأخيرة قبل أيام تخفيض بعض من التزاماتها ضمن الاتفاق ردا على واشنطن.

    انظر أيضا:

    صحيفة: السعودية والخليج يوافقان على إعادة انتشار القوات الأمريكية لمواجهة إيران
    إيران والصين تناقشان التعاون بمجالات الاقتصاد والطاقة ومحاربة الإرهاب
    ترامب يعلق على تأثير "الأخبار المزيفة" على إندلاع حرب مع إيران
    صواريخ "توماهوك" الأمريكية تتوجه إلى إيران واستعدادات لبداية "حرب كبرى"
    الكلمات الدلالية:
    الخليج العربي, إيران, الجيش الإيراني, الجيش الأمريكي, حرب, السعودية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الدراج الكولومبي فرناندو غافيريا يحتفل بنتائج المرحلة الثالثة من سباق إيطاليا للدراجات تور أوف إتالي، 13 مايو/ أيار 2019
    جوارب ترامب الطريفة" وطائرات "سو-57" ترافق بوتين...إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    هوليود كيميائي
    هوليود الكيميائي يعود إلى سوريا
    منظومتا الدفاع الجوي إي-400 وإم آي إم-104 باتريوت
    منظومتا الدفاع الجوي "إس-400" و"إم آي إم-104"(باتريوت)"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك