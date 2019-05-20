ترامب: لا نريد الحرب مع إيران ولن نسمح لها بامتلاك أسلحة نووية

وفي مقابلة واسعة النطاق، مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قال ترامب، "لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".
وأكد الرئيس الأمريكي أنه يريد تجنب تكاليف الحرب الباهظة، قائلا، ""مع كل ما يجري، وأنا كما تعلمون لست شخصا يريد الدخول في الحرب، لأن الحرب تؤذي الاقتصادات، الحرب تقتل الناس، والأكثر من ذلك بكثير".
وقد حث ترامب الإيرانيين على المجيء إلى طاولة المفاوضات خلال المقابلة، ولكنه قال في الوقت نفسه، إن "الاتفاق النووي الذي أبرمه أوباما مع إيران عرض مرعب".
وكان الرئيس ترامب كتب تغريدة على موقع "تويتر"، يوم الأحد 19 مايو / آيار قال فيها: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها".
If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٩ مايو ٢٠١٩
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