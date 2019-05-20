النيابة السويدية تطلب من المحكمة إصدار أمر اعتقال لمؤسس ويكليكس

ستوكهولم- سبوتنيك. وكان الادعاء العام السويد قد أعلن، يوم الاثنين الماضي، أنه يعيد فتح قضية الاغتصاب المثيرة للجدل ضد أسانج، والتي تم إغلاقها قبل عامين.
وكان قد تم اعتقال أسانج من السفارة الإكوادورية في لندن، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن ألغت الإكوادور وضع اللجوء الذي كان يتمتع بع.
ثم حُكم عليه بالسجن لمدة 50 أسبوعا بسبب انتهاكه شروط الكفالة في عام 2012 ، عندما لجأ إلى السفارة لتفادي تسليمه إلى السويد بسبب التحقيق في الاعتداء الجنسي.
وفي الوقت نفسه تسعى الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم أسانج بتهمة التآمر وارتكاب جريمة القرصنة الإلكترونية.
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