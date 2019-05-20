زيلينسكي يؤدي اليمين الدستوري في قاعة البرلمان ويتولى منصب رئيس أوكرانيا

أدى الرئيس الأوكراني الجديد فلاديمير زيلينسكي اليمين الدستوري في قاعة البرلمان الأوكراني، لتعلن فيما بعد رئيسة المحكمة الدستورية في أوكرانيا تولي زيلينسكي منصب رئيس البلاد.

كييف — سبوتنيك. وأدى القسم الدستوري زيلينسكي على الدستور الأوكراني وعلى الإنجيل، ورافقته إلى منصة القسم رئيسة المحكمة الدستورية في البلاد.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky زيلينسكي يعرب عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا و روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، أنه مستعد للحوار حول وقف النزاع في دونباس، لكن من أجل تحقيق ذلك يجب عودة الأسرى.

وقال زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان: "التاريخ ليس عادلا، هذه هي الحقيقة. نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها، ونحن مستعدون للحوار. أنا على يقين أن أول خطوة لبدء الحوار ستكون عودة جميع الأسرى".

وأكد زيلينسكي، أنه مستعد للتضحية بكل شيئ من أجل إحلال السلام في دونباس، ولفقد منصبه إذا لزم الأمر.



وقال زيلينسكي: "أنا مستعد لكل شيء في سبيل ألا يموت أبطالنا، وبالتأكيد لن أتخذ قرارات ضعيفة. أنا مستعد لفقد شعبيتي، وإذا لزم الأمر، لن أتردد في فقد منصبي من أجل إحلال السلام".

في 30 أبريل/نيسان، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية رسميًا بأن زيلينسكي هو الفائز في الجولة الثانية من الانتخابات. حصل على تأييد أكثر من 73 بالمائة من الناخبين. حصل بوروشينكو على أقل من 25 بالمائة من الأصوات.