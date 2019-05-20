الرئيس الأوكراني الجديد يتعهد بإحلال السلام في أول خطاب رسمي له

أعلن الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، أنه مستعد للتضحية بكل شيئ من أجل إحلال السلام في دونباس، ولفقد منصبه إذا لزم الأمر.

كييف-سبوتنيك.قال زيلينسكي في كلمته أمام البرلمان: "أنا مستعد لكل شيء في سبيل ألا يموت أبطالنا، وبالتأكيد لن أتخذ قرارات ضعيفة. أنا مستعد لفقد شعبيتي، وإذا لزم الأمر، لن أتردد في فقد منصبي من أجل إحلال السلام".

© Sputnik . Stringer زيلينسكي يؤدي اليمين الدستوري في قاعة البرلمان ويتولى منصب رئيس أوكرانيا

وأضاف زيلينسكي، بأنه مستعد للحوار حول وقف النزاع في دونباس، لكن من أجل تحقيق ذلك يجب عودة الأسرى.

وأردف زيلينسكي: "التاريخ ليس عادلا، هذه هي الحقيقة. نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا سننهيها، ونحن مستعدون للحوار. أنا على يقين أن أول خطوة لبدء الحوار ستكون عودة جميع الأسرى".

ويذكر أن مسألة تسوية الوضع في إقليم دونباس، تبحث في إطار عمل مجموعة الاتصال التي تعقد اجتماعاتها في مينسك، والتي وافقت على ثلاث وثائق تحدد الخطوات للحد من تصاعد الأزمة، إلا أن الاشتباكات بين الطرفين، تندلع بين الحين والآخر، رغم اتفاقات الهدنة الموقعة.

وتجدر الإشارة، إلى أن تبادل الأسرى وفق معادلة "الجميع مقابل الجميع" أحد بنود اتفاقيات مينسك الموقعة في فبراير/شباط عام 2015، وآخر عملية تبادل أسرى ومحتجزين في إقليم دونباس، جرت في كانون الأول/ديسمبر عام 2017.

وكان الرئيس الأوكراني الجديد، فلاديمير زيلينسكي، قد أدى في وقت سابق من اليوم، اليمين الدستورية في قاعة البرلمان الأوكراني، لتعلن بعدها رئيسة المحكمة الدستورية في أوكرانيا تولي زيلينسكي رسمياً منصب رئيس البلاد.