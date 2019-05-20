بريطانيا في رسالة إلى إيران: لا يجب التقليل من نوايا الجانب الأمريكي

وجه وزير الخارجية البريطاني رسالة إلى إيران، وقال إنها "يجب ألا تقلل من شأن نية الجانب الأمريكي".

وحسب "رويترز"، قال الوزير البريطاني: "الرسالة لإيران هي ألا تقلل من شأن نية الجانب الأمريكي، وفي هذا الوضع أمريكا لا تسعى لصراع".

وأضاف الوزير: "إذا تعرضت المصالح الأمريكية لهجوم فإن أمريكا سترد وهذا أمر يجب أن يفكر فيه الإيرانيون بتمعن شديد".

وقال جيريمي هنت للصحفيين على هامش اجتماع لجمعية الصحة العالمية في جنيف "أقول للإيرانيين: لا تستهينوا بعزم الجانب الأمريكي".

وقال وزير الخارجية البريطاني:

"الحل طويل الأمد لهذه المشكلة هو أن تكف إيران عن أنشطة زعزعة الاستقرار التي تقوم بها في المنطقة".

وقال وزير خارجية بريطانيا جيريمي هانت الخميس الماضي إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران وستعمل عن كثب مع حليفتها.

وقال هانت إنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن ومرة أخرى في بروكسل يوم الاثنين.

وأضاف على تويتر "نتشارك ذات التقييم المتعلق بالتهديد الخطير الذي تشكله إيران… كما هو الحال دائما، نعمل عن كثب مع الولايات المتحدة".

وقبل أيام أيدت وزارة الدفاع البريطانية موقف جنرال بريطاني بدا أنه يشكك في مزاعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بأن إيران بدأت تشكل خطرا وشيكا.

وأرسلت واشنطن المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط كما أرسلت حاملة طائرات وقاذفات بي-52 في مواجهة ما قال مسؤولون أمريكيون إنها تهديدات إيرانية واضحة للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

لكن الجنرال البريطاني كريس جيكا، نائب قائد قوات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لقتال تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا والعراق، قال إن ليس هناك أي زيادة في التهديد الذي تشكله القوات المدعومة من إيران.

وتناقضت تلك التصريحات مع المزاعم الأمريكية وأثارت ردا نادرا علنيا من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وقال الكابتن بيل أوربان، وهو متحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، إن التصريحات التي أدلى بها الجنرال البريطاني تناقض المعلومات المخابراتية التي حصلت عليها الولايات المتحدة.