خبير يحذر من عواقب تسرب محتمل للنفايات النووية الأمريكية إلى المحيط

تحدث الخبير والدكتور في العلوم التقنية، وأكاديمي في أكاديمية العلوم الطبيعية الروسية، اللواء نيكولاي تاراكانوف في مقابلة مع NSN الذي ساعد في التخلص من عواقب الحادث في محطة تشرنوبل للطاقة النووية عن عواقب تسرب النفايات النووية الأمريكية إلى المحيط.

© Sputnik . Victor Tolochko بعد كارثة تشرنوبل...العالم يصدم بما وجده العلماء في المنطقة المحظورة (صور)

وقال الخبير: "من الواضح أنه أمر خطير، النفايات المشعة لا تذوب في الماء. تبقى هناك حتى فترة عمر النصف (الزمن اللازم لتحلل نصف كمية المادة). ولا قدر الله أن يكون الناس في ذلك الوقت يسبحون أو يصطادون هناك. هذا يمكن أن يؤدي إلى كارثة بالنسبة للسكان".

أضاف تاراكانوف أنهم في محطة تشرنوبل للطاقة النووية كان عليهم أن يواجهوا وضعا مماثلا مع خطر التسرب، عندما سقطت النفايات المشعة في الأنهار والجداول. قامت القوات الهندسية التابعة لوزارة الدفاع بالاتحاد السوفيتي ببناء 170 سدًا عليها، ولم يتم إغلاقها بالخرسانة، ولكن بحجر السيوليت الذي يمتلك خاصية جذب النفايات.

في وقت سابق، في 20 مايو، تم الإبلاغ عن أن النفايات المشعة الناتجة عن اختبارات الأسلحة النووية الأمريكية يمكن أن تصل إلى المحيط الهادئ. وفقًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، بدأ "التابوت النووي" الذي بنته الولايات المتحدة في جزيرة رانيت في أواخر السبعينيات لتخزين النفايات بالانهيار، ويمكن أن تتسرب المواد المشعة إلى المحيط. وأكد أن منطقة المحيط الهادئ أصبحت بالفعل ضحية للاختبارات.

بالقرب من جزر مارشال خلال الحرب الباردة، أجرت الولايات المتحدة 67 تجربة نووية، بما في ذلك قنبلة برافو، والتي هي أقوى ألف مرة من القنبلة التي أُلقيت على هيروشيما. ثم أجبر العديد من سكان المنطقة على مغادرة منازلهم ، بينما عانى آخرون من تداعيات إشعاعية. تمت تغطية بقايا التربة والرماد الناتجة عن الانفجارات بقبة خرسانية بسمك 43 سم، بدأت في التصدع ويمكن أن تنهار بسبب إعصار مداري.