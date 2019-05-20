رجل يهدد بإلقاء نفسه من قمة برج إيفل

ووفقا لقناة "بي إف إم تي في" التلفزيونية تتفاوض مجموعة من رجال الانقاذ المدربين خصيصا مع هذا الشخص لإقناعه بعدم ارتكاب مثل هذا الفعل. وأكدت القناة أن رجلاً مجهولاً تسلق البرج من الطابق الثاني، وتم تطويق محيط البرج بالإضافة إلى إجلاء السياح.

— The Associated Press (@AP) May 20, 2019

وذكرت إدارة البرج على حسابها الرسمي في تويتر أن "برح أيفل مغلق حاليا حتى إخطار آخر، ولتجنب الوقوف في طوابير طويلة، ننصح زوارنا بتأجيل زيارتهم".

— BFM Paris (@BFMParis) May 20, 2019

​ويعتبر برج إيفل واحدا من الرموز والمقاصد السياحية الرئيسية لباريس، حيث زاره خلال العام الماضي أكثر من ستة ملايين شخص.

وتم بناء البرج بأمر من الحكومة الفرنسية بمناسبة معرض باريس في عام 1889، صممه المهندس غوستاف إيفل، وأصبح أطول مبنى في العالم في ذلك الوقت. في الأصل، كان من المخطط أن يتم نصب البرج لمدة 20 سنة، وثم تفكيكه، حيث أن العديد من الباريسيين لم يعجبهم تصميمه ، ولكن على مر السنين أصبح رمزا للعاصمة الفرنسية.