ترامب: اقتصاد إيران ينهار… سيطلبون التفاوض

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن اقتصاد إيران يواصل إنهياره، وأن الإيرانيون سيطلبون التفاوض مع واشنطن.

© REUTERS / KIM KYUNG-HOON ظريف يرد على ترامب: لا تهدد إيران وإلا

وتدور حرب كلامية بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين، على خلفية التصعيد الأخير بين البلدين، في منطقة الخليج.

وكتب ترامب على "تويتر": "بعض وسائل الإعلام تنشر أخبارا كاذبة عما يدور بيننا وبين إيران"، مضيفا: "من دون أدنى معرفة، يقولون أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التفاوض مع إيران".

وتابع: "هذه تقارير كاذبة، وإيران سوف تتواصل معنا عندما تكون جاهزة للتفاوض"، مضيفا: "اقتصادهم يواصل الانهيار، وهذه أخبار حزينة جدا للإيرانيين".

وهدد ترامب، إيران، أمس الأحد، بأن الحرب تعني نهايتها، وذلك في ظل تصاعد التوتر بين البلدين في منطقة الخليج.

….Iran will call us if and when they are ever ready. In the meantime, their economy continues to collapse — very sad for the Iranian people! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019

وكتب ترامب على "تويتر"، اليوم الأحد 19 مايو / آيار: "إذا أرادت إيران الحرب، ستكون تلك الحرب هي النهاية الرسمية لها"، مضيفا: "لا تهددوا الولايات المتحدة الأمريكية مجددا".

ووصلت حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" إلى بحر العرب في طريقها إلى الخليج، على خلفية التصعيد الأخيرة بين أمريكا وإيران، التي هددت بإغلاق مضيق هرمز.

The Fake News put out a typically false statement, without any knowledge that the United States was trying to set up a negotiation with Iran. This is a false report…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2019

ورغم حجم القوة الهائلة، التي تملكها حاملة الطائرات الأمريكية، إلا أن وجودها في مياه الخليج، يجعلها أقل قدرة على المناورة، ويهدد بإمكانية استهدافها من قبل القوات البحرية الإيرانية، أو بوابل من الصواريخ الساحلية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على "فيسبوك"، الخميس 9 مايو، إن الهدف من إرسال حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لنكولن" والقوة الضاربة المرافقة لها، إضافة إلى وجود قاذفات "بي 52" الأمريكية في قاعدة العديد في قطر، هدفها حماية المصالح الأمريكية ومصالح حلفاء أمريكا في المنطقة.

وتستعد إيران لحماية سواحلها وفرض وجودها في مياه الخليج بقوة بحرية تضم زوارق سريعة وغواصات خفيفة، يمكنها العمل في المياه الضحلة، وتنفيذ هجمات سريعة، مقارنة بقدرة محدودة لحاملة الطائرات الأمريكية في تلك المياه.