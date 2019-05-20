مقتل 11 شخصا في حانة بشمال البرازيل

اقتحمت مجموعة مسلحة حانة في مدينة بيليم بشمال البرازيل أمس الأحد وأطلقت النار على روادها لتقتل 11 شخصا وتصيب شخصا واحدا.

ووفقا لوكالة "رويترز" وصلت المجموعة المسلحة في سيارات ودراجة نارية قبل قتل ست نساء وخمسة رجال بالرصاص في الحانة الواقعة بحي فقير في عاصمة ولاية بارا.

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ولم تتوافر معلومات بشأن الدافع المحتمل وراء هذه الجريمة ولم يتم اعتقال أحد بحلول مساء الأحد. ولم يتم إعطاء هويات الضحايا.

ووقعت هذه الجريمة في حي جواما وهو أحد أكثر الأحياء عنفا في منطقة بيليم التي أرسلت السلطات إليها قوات اتحادية في مارس/ آذار الماضي لتعزيز الأمن.

وقُتل 756 شخصا في جرائم عنف بولاية بارا خلال الربع الأول من العام الجاري.