بالفيديو... سياسي بريطاني يتعرض لموقف محرج

تعرض سياسي بريطاني لموقف محرج، خلال تجوله في إحدى شوارع مدينة نيوكاسيل، شمال شرق إنجلترا.

© REUTERS / Peter Nicholls حزب العمال البريطاني يعلن وقف المفاوضات مع الحكومة بشأن الـ"بريكست"

قالت القناة الرابعة البريطانية، إن نيجل فاراج، رئيس حزب "بريكست" البريطاني، تعرض لموقف محرج، اليوم الاثنين 20 مايو / آيار، عندما قام أحد الأشخاص بإلقاء مشروب "ميلك شايك"، عليه، خلال تجوله في إحدى شوارع المدينة.

ونشرت القناة مقطع فيديو يرصد اللحظة، التي قام فيها شخص غير معروفة، بإلقاء (مشروب اللبن) على فاراج، مشيرة إلى أن الفيديو يرصد صوته وهو يصرخ في وجهه بكلمة "فاشي"، بينما يقول رئيس حزب "بريكست" للمحيطين به: "كيف استطاع فعل هذا في وجودكم".

ويعد نيجيل فاراج العقل المدبر لحملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكان يتولى زعامة حزب استقلال بريطانيا السابق، قبل أن يؤسس حزب "بريكست" العام الحالي.

وضبطت الشركة الشخص، الذي قام بهذا الفعل، وعلق نيجل فاراج، بأنه يشعر بحزب شديد بسبب ما وصفه بالتشدد، الذي يجعل المشاركة في الحملات الانتخابية أمرا غير ممكن.

وأشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إلى أن فاراج ألقى خطابا قصيرا في النصب التذكارى للمدينة، ضمن من جولته، في البلاد قبل الانتخابات الأوروبية، المقررة الخميس المقبل.