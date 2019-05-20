روحاني :الظروف التي نعيشها اليوم ليست ظروفا مواتية للتفاوض

اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن ظروف اليوم ليست ظروفا مناسبة للتفاوض، وهي ظروف مقاومة وصمود.

موسكو — سبوتنيك. ونقل التلفزيون الإيراني عن الرئيس روحاني خلال لقائه جمعا من العلماء ورجال الدين مساء يوم أمس الأثنين "في السنة الماضية خلال سفري إلى الأمم المتحدة أكثر من خمس رؤساء دول كبيرة توسطوا لدي لنبدأ مفاوضات مع الولايات المتحدة ورفضنا، وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت أكثر من عشر طلبات للتفاوض لكن الظروف التي نعيشها اليوم ليست ظروفا مواتية للتفاوض وإنما للمقاومة والصمود".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب: اقتصاد إيران ينهار… سيطلبون التفاوض

وتابع روحاني:"العدو دائما كان يسعى لنكون البادئين، وأحد أهم الأعمال التي ستسجل لصالح حكومتنا هي أن الجمهورية الإسلامية لم تكن البادئة بالتصعيد، ظروف اليوم ليست ابدأ ظروفا مناسبة للتفاوض، وظروفنا اليوم هي ظروف مقاومة وصمود".

وأكد الرئيس الإيراني أن الأشخاص الذين في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربعين عاما الماضية كانوا يعملون دائما ضد الجمهورية الإسلامية، مضيفا أنهم اليوم يجتمعون في البيت الأبيض للعداء ضد طهران".

وأرسلت الولايات المتحدة تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط تضمنت حاملة طائرات وقاذفات من طراز بي — 52 وصواريخ باتريوت، في استعراض للقوة في مواجهة ما يقول مسؤولون من الولايات المتحدة إنه تهديدات إيرانية للقوات والمصالح الأمريكية في المنطقة.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت عن انسحابها من الاتفاق النووي، يوم 8 أيار/مايو من عام 2018، وإعادة فرض جميع العقوبات ضد طهران، بما في ذلك والعقوبات الثانوية، ضد الدول الأخرى، التي تتعامل مع إيران.