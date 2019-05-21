ترامب: إيران سترتكب خطأ فادحا للغاية إذا فعلت أي شيء وستواجه قوة هائلة

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يوم الإثنين، إن إيران ستواجه "بقوة كبيرة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، مضيفا أن طهران معادية للغاية لواشنطن.