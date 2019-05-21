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    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلقي خطاب حالة الاتحاد الثاي له، أمام الكونغرس الأمريكي في قاعة مجلس النواب في الكابيتول الأمريكي في كابيتول هيل في واشنطن، الولايات المتحدة في 5 فبراير/ شباط 2019

    الكونغرس يطالب ترامب بالبقاء في سوريا

    © REUTERS / Doug Mills
    العالم
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    وقع مئات من أعضاء الكونغرس الأمريكي خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب، الاثنين، يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة في البلاد.

    وبحسب "رويترز"، جاء في الخطاب الذي وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا "في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".

    قمة مجموعة العشرين في بوينس آيرس، الأرجنتين، 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - الرئيس دونالد ترامب خلال قمة G20
    © AFP 2019 / Saul Loeb
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    ويشعر كثيرون من أعضاء الكونغرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأمريكية في سوريا منذ ديسمبر/كانون الأول عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأمريكية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.

    وتراجع ترامب في فبراير/شباط عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أمريكي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم "داعش" خلال مرحلة يرى الجيش الأمريكي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.

    ويحث الخطاب، من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا فيما يتعلق بأنشطتهما في سوريا وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.

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    أخبار العالم, الكونغرس, دونالد ترامب, أمريكا, سوريا
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