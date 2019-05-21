فوز الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو بولاية ثانية

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، يوم أمس الاثنين، فوز الرئيس جوكو ويدودو​، بولاية ثانية بحصوله على 55 في المئة من الأصوات، مقابل منافسه الذي حصل على 45 في المئة من الأصوات الانتخابية.