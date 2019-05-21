"مدافع ستالين" لا تحال إلى التقاعد

رغم تقدمها في السن لا تُسحب مدافع "زيس-3" عيار 76 ملم إلى التقاعد.

ولا تزال بعض الدول مثل سوريا واليمن تستخدم هذه المدافع التي تحمل تسميتها اسم الزعيم السوفيتي ستالين.

© Sputnik . Evgeniy Bijatov مدفع "ستالين" يحارب في سوريا واليمن

وكانت "مدافع ستالين" قد سحبت من الخدمة في فيتنام. غير أن القيادة الفيتنامية قررت، في العام الماضي، إعادتها للخدمة في القوات المسلحة الفيتنامية، خصوصا مشاة البحرية التي تحتاج إلى المدافع الخفيفة التي يسهل نقلها. وذكر موقع إخباري روسي أن الخبراء العسكريين لا يستبعدون تزويد ناقلات الجنود "بي تي إس-إم" القادرة على السباحة التي تملكها القوات الفيتنامية بمدافع "زيس-3".

وتعتبر مدافع "زيس-3" من أشهر أسلحة الحرب العالمية الثانية. وبدأت روسيا تصنع مدافع "زيس-3" بعدما اعتدت ألمانيا النازية عليها وبدأت روسيا حربها المعروفة باسم الحرب الوطني الكبرى ضد المعتدين.