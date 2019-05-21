تحذيرات من خطر يهدد حياة 6 ملايين أمريكي

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية من أن خطر الأعاصير في المنطقة بلغ أعلى مستوى يشهدونه منذ سنوات.
وقال خبير الأرصاد الجوية بوب أورافيك من المركز الاتحادي للتنبؤ بحالة الطقس، إن المنطقة قد تشهد كذلك أحوالا جوية قاسية تشمل العواصف الرعدية والسيول.
وأشار جاريد جاير كبير خبراء الأرصاد في المركز الاتحادي للتنبؤ بالعواصف، إلى وصول نحو 12 إعصارا منذ مساء أمس الاثنين، منها إعصار في جنوب غرب أوكلاهوما قرب بلدة مانجوم وآخر في جنوب غرب تكساس.
ولم يتضح على الفور ما إذا كانت الأعاصير تسببت في أي إصابات.
وقال باتريك مارش من مركز التنبؤ بالعواصف إن آخر مرة تعرضت فيها الولايات المتحدة لمثل هذا المستوى من نشاط الأعاصير كانت في عام 2012.
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