تعاون عسكري جديد بين جورجيا والولايات المتحدة

أعلن وزير الدفاع الجورجي، ليفان إيزوريا، اليوم الثلاثاء، أن بلاده والولايات المتحدة ستوقعان في خريف العام الجاري، اتفاقية إطارية للتعاون في المجال العسكري.

Sputnik رئيسة جورجيا تريد الاندماج أكثر مع أوروبا

سبوتنيك. ونقل المكتب الصحفي للوزارة عن إيزوريا، قوله: "سيتم توقيع اتفاقية إطارية مدتها ثلاث سنوات حول التعاون في المجال العسكري في الخريف. ستسمح الوثيقة بتحديد المجالات ذات الأولوية، وبالتالي، سيتم تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في المجال العسكري. وهذا سيوفر لنا أرضية لتقارب البلاد مع الناتو".

ووفقا للوزارة، حاليا يقوم إيزوريا بزيارة إلى الولايات المتحدة، حيث التقى نائب وزير الدفاع الأميركي للشؤون السياسية، جون رود. وناقش الطرفان سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الدفاع والأمن.

وأكد الوزير الجورجي، خلال اللقاء، على المستوى العالي للعلاقات الثنائية.

ومن الجدير بذكره أن التعاون المؤسساتي بين جورجيا وحلف شمال الأطلسي، كان قد بدأ في العام 1994، عندما أصبحت جورجيا عضواً في برنامج "الشراكة من أجل السلام"، ومن ثم اتخذ هذا التعاون طابعاً أكثر كثافة بعد أحداث "الثورة الوردية" في العام 2004.

وتجدر الإشارة، إلى أن دول حلف الناتو، وافقت خلال قمة الحلف التي عقدت في مدينة ويلز، في أيلول/سبتمبر من عام 2014، على حزمةٍ من الإجراءات لتشجيع جورجيا في سعيها للحصول على عضوية الحلف، ومنها افتتاح مركز تدريبٍ في جورجيا، يتم على أرضه تدريب قوات التحالف العسكري للبلدان الشريكة في حلف شمال الأطلسي.