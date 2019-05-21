لإجراء مباراة ودية... فريق مدريدي في إسرائيل

كشفت هيئة البث الإسرائيلية عن وصول فريق مدريدي إلى إسرائيل لإجراء مباراة ودية.

ويجري هذا اللقاء في إطار تكريم لاعب كرة القدم الدولي الإسرائيلي، يوسي بن عيون، الذي قرر الاعتزال، واستلام مهمة المدير الفني لفريق بيتار أورشليم القدس.

ومن المتوقع أن يحضر هذه المباراة نحو ثلاثين ألف مشجع إسرائيلي.

ويشار إلى أن فريق أتلتيكو مدريد يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني بعد برشلونة.

ويعرف أن نادي أتليتكو مدريد الإسباني، قد أعلن في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، توقيعه اتفاقية تعاون مع نادي هابوعيل بير شيفع (هبوعيل بئر السبع) الإسرائيلي تأسيس أكاديمية مشتركة بين الناديين في المدينة الواقعة، جنوبي إسرائيل.

وأعلن النادي الإسباني، عبر موقعه الإلكتروني، أن الاتفاقية تهدف إلى "تعزيز بنية الشرائح الأدنى للفريق الإسرائيلي"، كما "ستعمل كمشروع لتقوية الروابط بين الشعوب والثقافات اعتمادا على كرة القدم".

وأضاف الموقع أن رئيسي الناديين وقعا الاتفاقية في بئر سبع بحضور رئيس أكاديمية النادي الإسباني وكبار المساهمين.

ونقلت صحيفة "جيرزواليم بوست" الإسرائيلية عن رئيس النادي الإسرائيلي، ألونا بركات، قوله إن "نادي أتليتكو مدريد من أفضل الأندية في العالم".

وأضاف أن الاتفاق مع النادي الإسباني "سيساعدنا على النمو".

من جانبه، نقل موقع أتليتكو مدريد عن رئيسه، ميغيل أنغيل غيل، قوله إن الأكاديمية "مفتوحة لكل الأديان والثقافات"، مؤكدا أنهم "يريدون دمج الجميع في مشروع واحد قائم على مبادئ الرياضة".

ويذكر أن هبوعيل بئر السبع فاز بالدوري الإسرائيلي لكرة القدم للمواسم الثلاث الماضية.