في إطار معاهدة "ستارت"... دبلوماسي روسي: رغبة واشنطن بمواءمة أسلحة روسية حديثة غير مبررة

فيينا، سبوتنيك. وقال أوليانوف، لوكالة "سبوتنيك" على هامش مؤتمر نادي فالداي الأوروبي في فيينا: أما بالنسبة لأحدث أنظمة الأسلحة الروسية، فإن رغبة الأمريكيين وحدهم في إخضاعهم لبعض القيود ليست كافية. كحد أدنى، تحتاج هذه القضية إلى تبرير".
وأعلنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الرقابة على التسلح والأمن الدولي، أندريا تومبسون، في وقت سابق، أن الولايات المتحدة تعتقد بأن جميع أنظمة الأسلحة الروسية الجديدة تخضع لمعاهدة تخفيض الأسلحة الاستراتيجية (ستارت).
ومن جانبه، أعلن مدير إدارة منع الانتشار النووي والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، في وقت سابق إنه يمكن النظر بمواصلة الاتفاق الروسي —الأمريكي حول الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية (ستارت)، فقط بعد أن يعمل الجانب الأمريكي على تنفيذ كافة الالتزامات التي أخذها على عاتقه بموجب الاتفاق.
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