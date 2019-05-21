ماي تعرض على البرلمان البريطاني التصويت على اتفاق جديد للبريكست والتصويت على استفتاء آخر

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماي، أنها ستقدم اتفاقا جديدا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليصوت عليه مجلس العموم البريطاني.

القاهرة، سبوتنيك. وأشارت ماي إلى أن هذا الاتفاق سيتضمن مادة للتصويت على إجراء استفتاء آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد.

© REUTERS / REUTERS TV البريطانيون يتأهبون لمعاقبة حزب المحافظين بزعامة ماي في الانتخابات المحلية

وقالت ماي في كلمة، اليوم الثلاثاء:

عرضنا على البرلمان اتفاقا جديدا للبريكست للخروج من الطريق المسدود.

وتابعت رئيسة الوزراء البريطانية:

قدمت تنازلات وأطلب من الآخرين أن يقدموا تنازلات.

وأوضحت ماي أن "اتفاق الانسحاب الجديد سيتضمن تصويتا على إجراء استفتاء شعبي آخر لخروج بريطانيا من الاتحاد".

وتعثرت مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عقب رفض مجلس العموم البريطاني ثلاث مرات للخطة التي اتفقت عليها رئيس الوزراء وزعيمة حزب المحافظين تريزا ماي، مع قادة الاتحاد للخروج، ما استدعى أن تطلب بريطانيا تأجيل خروجها، وهو ما وافقت عليه بروكسل، وأمهلت بريطانيا حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وتصاعد الخلاف بين الحزبيين الرئيسيين في المملكة، واللذان يشهدان تراجعا لصالح حزب البريكست- بعد إعلان رئيس حزب العمال، جيرمي كوربن، الجمعة الماضية، وقف المحادثات بشأن "البريكست"، مؤكدا أن حزبه سيرفض اتفاق ماي عند طرحه في البرلمان الشهر المقبل.