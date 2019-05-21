وكالة: نصف الأمريكيين يتوقعون الحرب مع إيران

يعتقد نصف الأمريكيين أن بلادهم ستدخل حربا مع إيران، خلال السنوات المقبلة، بحسب استطلاع رأي، أجرته "رويترز / إبسوس".

© REUTERS / File Photo سلاح مخيف في الخليج... تقارير استخباراتية ترعب الجيش الأمريكي

ونشرت "رويترز / إبسوس" الاستطلاع، اليوم الثلاثاء 21 مايو / آيار، مشيرة إلى أنه يأتي في الوقت الذي تتزايد فيه حدة التوتر بين أمريكا وإيران، في منطقة الخليج.

وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لنكولن" إلى الخليج، لحماية مصالحها مما وصفته بـ"التهديدات الإيرانية"، التي تحدثت عن احتمال إغلاق مضيق هرمز.

وتقول "رويترز": "على الرغم من أن الأمريكيين يشعرون بقلق من التهديد الأمني، الذي تشكله إيران على الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كانوا يشعرون به قبل عام، فإن عدد قليل منهم يؤيدون توجيه ضربة استباقية للجيش الإيراني".

وأجرت مؤسستا (رويترز / إبسوس) الاستطلاع في الفترة بين 17و20 مايو.

ويكشف الاستطلاع أنه إذا هاجمت إيران الجيش الأمريكي أولا فإن أربعة من كل خمسة يعتقدون بأنه على الولايات المتحدة الرد عسكريا بشكل كامل أو جزئي.

Half of all Americans believe that the United States will go to war with Iran “within the next few years,” according to a Reuters/Ipsos public opinion poll released on Tuesday amid increased tensions between the two countries.https://t.co/p6y9w3PAzk — Dr. Reza Parchizadeh (@rezaparchizadeh) May 21, 2019

واستغلت واشنطن في وقت سابق، تجارب إيران الصاروخية في تبرير الانسحاب من الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة (5 + 1)، حول البرنامج النووي الإيراني.

وتقول مجلة "ناشيونال إنترست": "الحرب مع إيران لن يكون لها معنى، وسوف تتناقض مع مصالح أمريكا وما يريده الأمريكيون"، مشيرة إلى أن التهديد الإيراني لأمريكا يحتل المرتبة الرابعة بعد كوريا الشمالية، والصين وروسيا (القوى النووية الثلاثة).